شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يستعدون لإصدار تقرير ضد «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل
وفي رسالة إلى ترامب، أمس الجمعة، استعرض رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر نتائج أسابيع من الإدلاء بشهادات وجلسات استماع، قائلا إن التقرير المقبل سوف يصف "جهدا طلب فيه الرئيس ترامب مجددا تدخلا أجنبيا في انتخاباتنا من أجل فوائد سياسية وشخصية له على حساب مصلحتنا الوطنية".
وكتب نادلر إن التقرير سيذكر أيضا "حملة غير مسبوقة للعرقلة في محاولة لمنع اللجان من الحصول على الأدلة والشهادات".
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القضائية الأربعاء المقبل أولى جلسات الاستماع العلنية لها في تحقيق بالتقصير تمهيدا للعزل. وحدد نادلر الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، غدا الأحد، موعدا نهائيا للرئيس للإعلان عما إذا كان سيشارك هو أو محاميه في الجلسات.
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