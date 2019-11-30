شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: لا دافع إرهابي وراء حادث الطعن في لاهاي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المحطة: "في الوقت الراهن لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي"، مشيرة إلى أنها اعتمدت على "مصادر متعددة".
وذكرت الشرطة الهولندية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث الطعن الذي وقع في شارع تجاري في لاهاي.
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