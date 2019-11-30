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تقرير: لا دافع إرهابي وراء حادث الطعن في لاهاي

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ذكرت محطة (إن.أو.إس) التلفزيونية الهولندية الوطنية أن هجوما بسكين في مدينة لاهاي، أمس الجمعة، لم يكن عملا إرهابيا على ما يبدو.

وقالت المحطة: "في الوقت الراهن لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي"، مشيرة إلى أنها اعتمدت على "مصادر متعددة".

وذكرت الشرطة الهولندية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث الطعن الذي وقع في شارع تجاري في لاهاي.

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