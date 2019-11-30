شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 26 وإصابة 30 في اشتباكات بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، بنجامين لات، أمس الجمعة، إن نحو 26 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرين في اشتباكات قبلية في بلدة رمبيك بوسط البلاد.

وأضاف "لات"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاشتباكات اندلعت، أول أمس الخميس، بين عشيرتي مانوبر وجاك في ولاية البحيرات الغربية.

ويعتقد أن الاشتباكات اندلعت بسبب مقتل رجل أعمال من عشيرة جاك في كمين نصبه أحد أفراد عشيرة مانور.

وقال "لات": "ندين هذا العمل الهمجي بأقوى العبارات". وحث الوزير حكومة جنوب السودان - التي تعاني نفسها من الاضطرابات – على إجراء عملية نزع سلاح جماعي للمدنيين في الدولة.