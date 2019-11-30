مقتل وإصابة 56 شخصا في اشتباكات بجوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، بنجامين لات، الجمعة، إن 26 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 30 آخرون في اشتباكات قبلية في بلدة رمبيك بوسط البلاد.

وأضاف لات، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاشتباكات اندلعت، الخميس، بين عشيرتي مانوبر وجاك في ولاية البحيرات الغربية.

ويعتقد أن الاشتباكات اندلعت بسبب مقتل رجل أعمال من عشيرة جاك في كمين نصبه أحد أفراد عشيرة مانور.

وقال لات: "ندين هذا العمل الهمجي بأقوى العبارات".

وحث الوزير حكومة جنوب السودان على إجراء عملية نزع سلاح جماعي للمدنيين في الدولة.