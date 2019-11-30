البراكس: اتخاذ القرار بتعليق اضراب محطات الوقود اعتبارا من الليلة بعد الاتصالات مع وزارة الطاقة

أعلن نقيب أصحاب المحطات ​سامي البراكس​ عن "اتخاذ القرار بتعليق ​اضراب​ ​محطات الوقود​ اعتبارا من الليلة وفتح المحطات أمام الزبائن بعد ​الاتصالات​ مع ​وزارة الطاقة​"، مشيرا الى "أننا سندعو الى إجتماع للمحطات والنقابة لحل الموضوع نهئيا".

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