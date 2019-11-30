- 1/3
- 2/3
- 3/3
بعد اعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب بالأمس وورود شكاوى إلى وزارة الإقتصاد تفيد بأن إحدى محطات المحروقات في جونيه لصاحبها (أ.ص) تتلاعب بالأسعار، توجه فريق من الوزارة إلى المحطة المذكورة حيث تعرض لهم صاحب المحطة (أ.ص) متهما أحد المراقبين بأنه لا يتبع وزارة الإقتصاد.
"الخليج 365" تنشر العقد الموقع مع مستشار وزارة الإقتصاد الذي توجه إلى المحطة ويدعى ميلاد الأسمر، ويظهر في الصورة تاريخ العقد الذي يعود الى 15 أيلول 2019 والذي يحمل إمضاء وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش إلا أنها تتحفظ عن باقي البنود حفاظا على سرية التعاقد.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة" تحصل على عقد مستشار وزارة الاقتصاد الذي تعرض له صاحب محطة محروقات بجونيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.