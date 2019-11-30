مالكو المولدات: مستمرون في تأمين الكهرباء خلال ساعات التقنين

أكد تجمع مالكي ​المولدات الخاصة​ في ​لبنان​ ببيان، "الاستمرار في تأمين ​التيار الكهربائي​ خلال ساعات تقنين ​الدولة​ بشكل اعتيادي ومنتظم لجميع المشتركين في كل المحافظات"، مشيرا إلى أن "أي قطع للتيار الكهربائي عن المواطنين أو أي بيان أو شائعة تصدر، تعتبر فردية خارجة عن نطاق التجمع".

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