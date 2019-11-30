بستاني شكرت أصحاب المحطات وشركات موزعي المحروقات على فك الاضراب

شكرت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني، أصحاب المحطات وشركات موزعي المحروقات في لبنان على فك الاضراب و يتم التفاض معهم لنرى كيفية تقاسم الاعباء"، مؤكدةً أن المواطن لن يتحمل أي أعباء وكنت واضحة في هذه الامر منذ البداية".
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