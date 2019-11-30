بستاني شكرت أصحاب المحطات وشركات موزعي المحروقات على فك الاضراب

شكرت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​، أصحاب المحطات وشركات موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ على فك الاضراب و يتم التفاض معهم لنرى كيفية تقاسم الاعباء"، مؤكدةً أن المواطن لن يتحمل أي أعباء وكنت واضحة في هذه الامر منذ البداية".

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