أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، "أهميّة دور المجتمع الدولي في الحفاظ على مبادئ القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، الّتي يتبنّاها في مواجهة "الانقلاب الإسرائيلي- الأميركي" عليها"، مشدّدًا على "أهميّة لعب دور أوروبي فاعل وملموس كقوّة رئيسة قادرة على خلق واقع سياسي جديد، يغيّر مشهد المستقبل السياسي وإنقاذه من الهيمنة الأميركية، يبدأ بالاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين".
ولفت خلال ندوة سياسيّة عقدها بحضور الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، في مدينة رام الله، إلى أنّ "حل الدولتين كان تنازلًا فلسطينيًّا مؤلمًا من أجل السلام كما كان خيارًا دوليًّا"، مركّزًا على أنّ "فَشل حلّ الدولتين هو فشل لإرادة المجتمع الدولي كلّه، ونحن أمام مرحلة مصيريّة، والقضية اليوم تتعدّى فلسطين وتهديد قضيّتها العادلة، إلى تهديد المصلحة العالمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات أكد أهمية الدور الأوروبي لمواجهة انقلاب إسرائيلي- أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.