عريقات أكد أهمية الدور الأوروبي لمواجهة انقلاب إسرائيلي- أميركي

أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير ال​فلسطين​ية" ​صائب عريقات​، "أهميّة دور ​المجتمع الدولي​ في الحفاظ على مبادئ القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، الّتي يتبنّاها في مواجهة "الانقلاب الإسرائيلي- الأميركي" عليها"، مشدّدًا على "أهميّة لعب دور أوروبي فاعل وملموس كقوّة رئيسة قادرة على خلق واقع سياسي جديد، يغيّر مشهد المستقبل السياسي وإنقاذه من الهيمنة الأميركية، يبدأ بالاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين".

ولفت خلال ندوة سياسيّة عقدها بحضور الممثل السامي لتحالف ​الأمم المتحدة​ للحضارات ميغيل موراتينوس، في مدينة ​رام الله​، إلى أنّ "حل الدولتين كان تنازلًا فلسطينيًّا مؤلمًا من أجل السلام كما كان خيارًا دوليًّا"، مركّزًا على أنّ "فَشل حلّ الدولتين هو فشل لإرادة المجتمع الدولي كلّه، ونحن أمام مرحلة مصيريّة، والقضية اليوم تتعدّى فلسطين وتهديد قضيّتها العادلة، إلى تهديد المصلحة العالمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".