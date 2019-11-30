رئيس الوزراء البريطاني سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس "كوبرا" الحكومي الأمني

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "جونسون سيعقد اليوم اجتماعا طارئا لمجلس "كوبرا" الحكومي الأمني بمشاركة وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء ​الأجهزة الأمنية​ والاستخبارية بشقيها الداخلي والخارجي "MI5" و"MI6"، على خلفية عملية الطعن التي أودت بحياة شخصين إضافة إلى مقتل المنفذ في لندن".

وكانت قد أكدت ​الشرطة البريطانية​، في وقت سابق من الجمعة، تصفية رجل نفذ ​عملية طعن​ في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وصنفت الشرطة الهجوم بالإرهابي، لكنها قالت إنها لا تزال تنظر في جميع الاحتمالات الخاصة بدوافع المنفذ، بينما وصف جونسون العملية بالمرعبة، متعهدا بأن بريطانيا "لن تكون خائفة أو مقسمة بمثل هذه الهجمات".