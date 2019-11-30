مسؤول روسي: نقيم بشكل إيجابي نتائج زيارة ترامب لأفغانستان والتصريحات التي أدلى بها

أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في ​وزارة الخارجية الروسية​ ضمير كابولوف، أن "​روسيا​ تقيم إيجابيا زيارة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ ل​أفغانستان​، وإعلانه عن مفاوضات محتملة مع "​طالبان​"، مشيراً إلى "إننا نقيم بشكل إيجابي نتائج الزيارة والتصريحات التي تم الإدلاء بها".

وأكد أن "هذا أمر مهم بالنسبة ل​موسكو​ للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إحراز تقدم في المصالحة الوطنية"​، مشيراً إلى "إننا نأمل أن يوقع الطرفان اتفاقية في أسرع وقت ممكن".