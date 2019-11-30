مسؤول روسي: نقيم بشكل إيجابي نتائج زيارة ترامب لأفغانستان والتصريحات التي أدلى بها

أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف، أن "روسيا تقيم إيجابيا زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لأفغانستان، وإعلانه عن مفاوضات محتملة مع "طالبان"، مشيراً إلى "إننا نقيم بشكل إيجابي نتائج الزيارة والتصريحات التي تم الإدلاء بها".
وأكد أن "هذا أمر مهم بالنسبة لموسكو للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إحراز تقدم في المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى "إننا نأمل أن يوقع الطرفان اتفاقية في أسرع وقت ممكن".
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