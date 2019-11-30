مسؤول روسي: لا يمكن ابقاء القيود على إيران بشكل دائم في إلاتفاق النووي

أكد الممثل الدائم ل​روسيا​ لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​ ميخائيل اوليانوف إنه "لن يكون من الممكن ابقاء القيود على ​ايران​ بشكل دائم"، معتبراً أن "الابقاء على القيود في ​الاتفاق النووي​ على ايران بشكل دائم بانه امر غير ممكن ".

ولفت إلى أنه "من وجهة نظر القانون الدولي ، تعد البنود الموقتة في الاتفاق النووي قرارًا طوعيًا من جانب ​إيران​ لتقييد بعض حقوقها المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. لا يمكن للمرء أن يتوقع أن تفرض هذه القيود إلى أجل غير مسمى وسيكون الجهد ضارًا بنظام حظر الانتشار."