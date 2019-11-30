مسؤول روسي: لا يمكن ابقاء القيود على إيران بشكل دائم في إلاتفاق النووي

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف إنه "لن يكون من الممكن ابقاء القيود على ايران بشكل دائم"، معتبراً أن "الابقاء على القيود في الاتفاق النووي على ايران بشكل دائم بانه امر غير ممكن ".
ولفت إلى أنه "من وجهة نظر القانون الدولي ، تعد البنود الموقتة في الاتفاق النووي قرارًا طوعيًا من جانب إيران لتقييد بعض حقوقها المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. لا يمكن للمرء أن يتوقع أن تفرض هذه القيود إلى أجل غير مسمى وسيكون الجهد ضارًا بنظام حظر الانتشار."
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