شرطة غرب طهران: اعتقال عشرات مثيري الشغب على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أعلن قائد شرطة غرب ​طهران​، محسن خانشرلي عن "إلقاء القبض على عشرات المتهمين بإثارة الشغب على خلفية ​الاحتجاجات​ الشعبية التي شهدتها ​الجمهورية​ الإسلامية مؤخرا بعد رفع ​الحكومة​ سعر ​الوقود​"، موضحا أن "أجهزة ​الأمن​ حددت واعتقلت في سلسلة عمليات منسقة 30 شخصا يعدون من العناصر الرئيسة الضالعة في أعمال الشغب والاضطرابات في مدن غرب المحافظة"، مشيرا إلى أن "هؤلاء متهمون بـ "التخريب واستهداف عناصر الأمن".

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