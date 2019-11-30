سفير الصين في كندا يلتقي مسؤولة هواوي المحتجزة









اسماء السيد - مونتريال: بحث السفير الصيني الجديد في كندا كونغ بيو أوتاوا الجمعة على "تصحيح خطئها" بعد زيارته المديرة المالية لمجموعة هواوي منغ وانزو المحتجزة منذ كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر (غرب) بطلب من الولايات المتحدة الراغبة بتسلمّها.

والتقى السفير الصيني الذي تقلد مهامه في الآونة الأخيرة، الشخصية الثانية ضمن مجموعة العملاق الصيني للاتصالات هواوي، في فانكوفر، "ناقلاً (إليها) التحيات الحارة"، بحسب بيان مقتضب نشر على موقع السفارة.

وقال البيان إنّ "الحكومة الصينية مصممة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية لمواطنيها وشركاتها، وتستمر في حث الطرف الكندي على تصحيح خطئه وعلى اتخاذ تدابير لحل القضية في اسرع وقت ممكن".

وتمر العلاقات بين بكين واوتاوا في أزمة غير مسبوقة منذ توقيف منغ وانزو، وهي متهمة من قبل الولايات المتحدة بالالتفاف على عقوبات أميركية مفروضة على إيران.

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ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة المخصصة لتسليمها في كانون الثاني/يناير 2020.

بدورها، أوقفت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كورفيغ والخبير الاستشاري مايكل سبافور، واتهمتهما بالتجسس. وعلّقت لأشهر استيراد اللحوم الكندية، قبل استئناف ذلك في بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

وتنفي بكين وجود علاقة بين تلك الإجراءات وقضية هواوي.

وتعيش وانزو منذ نحو عام تحت الإقامة الجبرية في واحد من منزليها الفخمين في فانكوفر. ولا يمكنها مغادرة المدينة، ويتوجب عليها ارتداء طوق الكتروني، كما أنّها تخضع لرقابة.