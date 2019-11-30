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ثلاثة جرحى في عملية طعن بسوق تجارية في لاهاي

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اسماء السيد - لاهاي: أصيب ثلاثة اشخاص مساء الجمعة في هجوم بسكين في سوق تجارية في لاهاي، وفق ما افادت الشرطة الهولندية.

وافادت وسائل الاعلام المحلية ان المصابين تم استهدافهم في شكل محدد مع استبعاد الفرضية الارهابية.

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر "هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي. اجهزة الاسعاف في المكان".

واوضحت لاحقا ان المصابين ثلاثة.

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واظهرت وسائل الاعلام الهولندية اناسا يتجمعون خلف طوق لعناصر الشرطة. وحلقت مروحيات فوق مكان الهجوم مع وجود العديد من سيارات الاسعاف.

ووقع الهجوم فيما كان سكان يتسوقون لمناسبة يوم "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي) في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية.

واوردت الشرطة انها تلاحق شخصا يراوح عمره بين اربعين وخمسين عاما يرتدي معطفا اسود وسروالا رياضيا رماديا ومنديلا.

ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات اضافية عن ملابسات الهجوم.

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