شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الخير المعارض: خطاب الكراهية في عهد أردوغان دمر المجتمع التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، أن إقدام بعض المواطنين الأتراك على كتابة عبارة ارحل أيها العلوي ورسم علامة «x» على منازل العلويين، جاء كنتيجة لخطاب الكراهية الذي تتبناه سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي تسبب في الدمار الاجتماعي الذي تعيشه تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت أكشنار ،عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، "أدين بشدة القبح الذي تم تجاه مواطينينا العلويين في إزمير، هذه هي النقطة التي وصلت إليها تركيا بسبب خطاب الكراهية للسلطة الحاكمة هذه هي نتيجة الدمار الاجتماعي الذي صنعتوه عار عليكم.

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وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة تبني بعض المواطنين المجهولين لحملة كراهية ضد العلويين وكتب بعضهم على منازل المواطنين العلويين بمحافظة إزمير عبارة ارحل أيها العلوي مع وضع علامة «X» ، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكررت الواقعة في حي يشيل بمركز غازي أمير بمحافظة إزمير، الذي يعيش فيه العلويون بشكل مكثف، وكتب باللون الأحمر عبارة ارحل أيها العلوي»، وانتشرت هاشتاجات «ارحل أيها العلوي» على مواقع التواصل الاجتماعي.