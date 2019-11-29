اخبار العالم

وسائل إعلام هولندية: لا مؤشرات على أن حادث الطعن في لاهاي "إرهابي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام هولندية: لا مؤشرات على أن حادث الطعن في لاهاي "إرهابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:42 م

448%247cview

Advertisements

بوابة الخليج 365

الخليج 365

377%247cview

Advertisements

أفادت وسائل إعلام هولندية، مساء الجمعة، أنه لا مؤشرات على أن حادث الطعن في الشارع التجاري في لاهاي عمل إرهابي.

هذا وأعلنت الشرطة الهولندية، مساء الجمعة، إصابة عدة أشخاص بعملية طعن في أحد الشوارع التجارية في لاهاي، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن نقلت وكالة " دي تلجراف" الهولندية أن الشرطة أعلنت أنها اعتقلت، رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و34 عاما، للاشتباه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي عن طريق سترات ناسفة وسيارت مفخخة.

Advertisements

 

وأصدرت محكمة هولندية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.

 

سبق أن حكمت المحكمة الهولندية في لاهاي، الأسبوع الماضي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية شمالي سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا