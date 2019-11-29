بوريس جونسون يلغي حملته الانتخابية غدا على خلفية حادث الطعن

قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإلغاء حملته الانتخابية، السبت، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع على جسر لندن في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المسؤول

بحزب المحافظين،

إن جونسون سيركز على الإجراءات التى يمكن أن يتم اتخاذها بشأن حادث الهجوم على جسر لندن الإرهابي.

وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

وأضاف جونسون أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي جرى فوق جسر لندن، وقال: "نجحنا في احتواء الحادث الإرهابي وسنعقد مشاورات قريبا، لبحث تداعيات الهجوم".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017، عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.