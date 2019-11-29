الليلة.. اجتماع للجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية على خلفية حادثة الطعن

أفادت مصادر رسمية بريطانية، مساء الجمعة، بأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية الليلة على خلفية حادث الطعن عند جسر لندن.

وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

وأضاف جونسون أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي جرى فوق جسر لندن، وقال: "نجحنا في احتواء الحادث الإرهابي وسنعقد مشاورات قريبا، لبحث تداعيات الهجوم".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017، عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.