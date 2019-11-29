أفادت الشرطة البريطانية، قبل قليل، بأن هجوما بسكين حدث مساء امعة، على جسر لندن في وسط العاصمة، أسفر عن قتيلين وثلاثة جرحى إضافة الى مقتل المشتبه به.
وقالت رئيسة سكتلنديارد كريسيدا ديك، في مؤتمر صحافي، “أبلغكم بحزن أنه إضافة إلى المشتبه به الذي أردته الشرطة، فان جريحين في الهجوم على جسر لندن فارقا الحياة”.
وبالتزامن مع إعلان مقتل الشخصين في لندن، قالت قناة الجزيرة، نقلا عن مراسلها بباريس، إنه تم إخلاء محطة قطارات باريس الشمالية بعد العثور على حقيبة تخلى عنها حاملها وفيها قذيفة دبابات.
وفي وقا سابق، أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي.
وأفادت شرطة لاهاي، في بيان، بانتشار وحدات من مصالح الطوارئ في موقع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بريطانيا تؤكد مقتل شخصين في هجوم على جسر لندن.. واستنفار في باريس ولاهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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