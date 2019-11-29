افتتاح مهرجان مراكش 2019.. نجوم الفن السابع على ” البساط الأحمر”-فيديو

بحضور عشاق ونجوم السينما، افتتحت فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اليوم الجمعة، بحضور نجوم عالمين، وعرب ومغاربة.

وكما جرت العادة، شكلت لحظة المرور على البساط الأحمر للمهرجان العالمي لحظة بارزة في الافتتاح، حيث خطف فنانون وسينمائيون الأضواء أبرزهم أعضاء لجنة التحكيم، المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، والممثل السويدي مايكل بيرسبراند، والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج الأسترالي ديفيد ميتشود، والمخرج المغربي علي الصافي، برئاسة الممثلة والمنتجة الأسكتلندية تيلدا سوينتون.

وأكد عدد من الفنانين في تصريحاتهم عن سعادتهم بهذا العرس السينمائي الذي يجعل الأضواء تسلط على مراكش، ويخدم المغرب سياحيا إلى جانب الإشعاع الفني السينمائي.

وينتظر أن يشهد المهرجان الممتد إلى غاية 7دجنبر الجاري، تكريم تكريم شخصيات كبيرة في السينما العالمية، هم الأمريكي “روبرت ريفورد”، والفرنسي “برتراند تافرنيي”، والهندية “بريانكا شوبرا”، ثم المغربية منى فتو.