أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي، بأن مواطنا مغربيا يهوديا لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال حادثة سير عرضية، وقعت بعد زوال اليوم الجمعة بشارع “باستور” بعين السبع الحي المحمدي.
وكان المعني بالأمر، بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن مجموعة من السياح الذين كانوا يستعدون لركوب حافلة للنقل، قبل أن يصاب عرضيا بإصابة خطيرة من قبل حافلة أخرى كانت تتواجد بنفس المكان.
ونقل المواطن إلى مستشفى محمد الخامس بعين السبع لتوافيه المنية فور وصوله إليه.
وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مصرع مغربي يهودي بالدار البيضاء متأثرا بإصابته خلال حادثة سير عرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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