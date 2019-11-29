خلفا لمراد فلاح.. الرجاء الملالي يتعاقد مع العامري

تعاقد فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الجمعة، مع الإطار الوطني عزيز العامري، للإشراف على تداريب الفريق في الفترة القادمة.

ويتولى العامري ، الذي حضر تداريب الرجاء الملالي اليوم، مهمة مدرب الفريق خلفا لمراد فلاح، الذي تم الانفصال عنه بداية الأسبوع الجاري، بعد البداية السلبية للفريق في بطولة هذا الموسم.

وسبق لصاحب 69 عاما، الإشراف على مجموعة من الأندية بالبطولة الاحترافية، على غرار المغرب التطواني الذي توج معه في مناسبتين بطلا للمغرب، بالإضافة للجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، والكوكب المراكشي.

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ويأمل مسؤولو رجاء بني ملال من المدرب السابق للخريطيات القطري، أن يُعيد فريقهم إلى سكة النتائج الإيجابية، وتصحيح مساره في البطولة.

ويقبع الفريق الملالي في المركز الأخير لجدول الترتيب، برصيد نقطة وحيدة، جمعها النادي من تعادل واحد، بينما مني بالهزيمة في 5 مناسبات.

واكتفى خط هجوم رجاء بني ملال بإحراز 3 أهداف فقط، في حين اهتزت شباكه في 11 مناسبة، علما أن الفريق يمتلك مباراتين ناقصتين.