الجيش الملكي يمطر شباك اتحاد طنجة برباعية

تغلب فريق الجيش الملكي مساء اليوم الجمعة، على ضيفه اتحاد طنجة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح عماد الرحولي حصة التسجيل للعساكر بعد 11 دقيقة على بداية الجولة الثانية.
وضاعف زميله عبد الإله عميمي الكفة بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 61، وبعده بست دقائق أضاف جوزيف كيدي كنادو ثالث الأهداف.
واختتم محمد الفقيه من ركلة جزاء ثانية، رباعية الفريق العسكري في الدقيقة 74، قبل أن يوقع أيوب الكعداوي هدف حفظ ماء الوجه لفارس البوغاز عند الدقيقة 79.
وقفز الجيش الملكي بفضل هذا الانتصار إلى الرتبة السادسة برصيد 10 نقاط، في حين ظل اتحاد طنجة في المركز الثالث عشر بمجموع 5 نقاط.
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