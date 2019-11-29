أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي.
وأفادت شرطة لاهاي، في بيان، بانتشار وحدات من مصالح الطوارئ في موقع الحادث.
وتأتي عملة الطعن بلاهاي، ثلاثة أيام فقط بعد إعلان الشرطة الهولندية، عن اعتقال شخصين، للاشتباه في إعدادهما لهجوم إرهابي عن طريق استخدام سيارات وسترات ناسفة.
ونقلت وكالة “دي تلغراف” الهولندية الثلاثاء الماضي، أن “الشرطة أعلنت أنها اعتقلت، الاثنين، رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و34 عاما، للاشتباه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي عن طريق سترات ناسفة وسيارت مفخخة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهولندية: إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن في لاهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.