الشرطة الهولندية: إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن في لاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي.

وأفادت شرطة لاهاي، في بيان، بانتشار وحدات من مصالح الطوارئ في موقع الحادث.

وتأتي عملة الطعن بلاهاي، ثلاثة أيام فقط بعد إعلان الشرطة الهولندية، عن اعتقال شخصين، للاشتباه في إعدادهما لهجوم إرهابي عن طريق استخدام سيارات وسترات ناسفة.

ونقلت وكالة “دي تلغراف” الهولندية الثلاثاء الماضي، أن “الشرطة أعلنت أنها اعتقلت، الاثنين، رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و34 عاما، للاشتباه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي عن طريق سترات ناسفة وسيارت مفخخة”.