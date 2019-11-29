زيمر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (25 عاما) من قرية إبثان (إحدى قرى زيمر الأربع)، مساء اليوم الجمعة، بجروح خطيرة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا عن مصاب بأعيرة نارية وأنها عملت على نقله من مدخل قرية إبثان إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة، فيما لم يبلغ عن خلفية إطلاق النار أو عن اعتقال مشتبهين.

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