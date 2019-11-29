بيت لحم تستعد لاستقبال عيد الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتزيّن مدينة بيت لحم الفلسطينيّة، في هذه الأيام وتلبس حلّة عيد الميلاد المجيد، وتتهيأ مدينة السلام لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة التي ستبدأ فعالياتها مطلع الشهر المقبل، حيث تزينت ساحة المهد بشجرة الميلاد، واكتست الشوارع والأزقة والفنادق بالزينة المضيئة، التي أضفت البهجة والسرور في نفوس المواطنين والزائرين، رغم المنغصات التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.

قال رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، لوكالة الأنباء الفلسطينيّة (وفا)، إنّ رسالة الميلاد لهذا العام هي رسالة فرح، مشيرًا إلى برنامج الاحتفالات، ويشمل إضاءة الشجرة، وسوق الميلاد السنوي الـ19، وقرية سانتا وغيرها.

وتطرق في حديثه إلى المشاركات والزيارات الدولية في إضاءة الشجرة، وسوق الميلاد، مؤكدًا أنّ هذا العام يشهد اهتمامًا دوليًا كبيرًا من قبل رؤساء البلديات والوفود القادمين لزيارة المدينة، خاصة من تربطهم علاقة التوأمة مع بيت لحم.

(وفا)

وبدوره، قال محافظ بيت لحم كامل حميد، إنّ المدينة هي وجهة فلسطين للعالم، وكافة أنظار الشعوب تتجه إليها في أعياد الميلاد المجيدة، لافتًا إلى الإجراءات والترتيبات الأمنيّة التي ستتخذ ومن شأنها حفظ الأمن والنظام لضمان سير الاحتفال بالأعياد وفق ما هو مقرر له.

من جانبها، شدّدت وزيرة السياحة والآثار، رولا معايعة، على أن تزايد أعداد السياح يؤكِّد تطور القطاع السياحيّ نحو الأفضل في ظلِّ الخطط الترويجيّة لتسويق فلسطين سياحيًا، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لجعل السياحة نافذة حقيقية على العالم.

Advertisements

وقالت، تم حجز جميع الفنادق في بيت لحم، ما يؤكد أن هذا القطاع قادر على النهوض والاستمرار والاستقرار، في ظل التغيرات الكبيرة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.

مدير شرطة بيت لحم، العقيد طارق الحاج، قال إنَّ الشرطة تتهيأ كما كل عام، وتستنفر عناصرها لتأمين الأعياد الميلاد، وإعداد الخطة المرورية لتسهيل حركة السير، ومنع حدوث الازدحامات.

وأعلن الحاج استكمال الاستعدادات كافة، تنفيذًا لتعليمات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، من أجل تأمين الاحتفالات بالشراكة مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى، لتأمين فعاليات عيد الميلاد المجيد في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وختم الحاج أقواله، أنّه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن، التي تحمل التصاريح الخاصة، والإسعاف والطوارئ، كما سيتم منع المركبات من التوقف في محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفترق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير في كلا الاتجاهين، ومن مفترق فندق "الإنتركونتيننتال" وحتى مفترق "الراضي" في شارع القدس- الخليل على كلا الاتجاهين.