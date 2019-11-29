شكرا لقرائتكم خبر عن لا خسائر.. سقوط صاروخ «كاتيوشيا» في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط صاروخ "كاتيوشيا" بمحيط المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم. وأفادت في بيان صحفي مقتضب بأن الصاروخ لم يسفر عن وقوع خسائر، ووعدت بتقديم مزيد من التفاصيل لاحقا.

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