الحكمة يصدر بيانا بشأن محاولة زج اسمه في احداث النجف الاخيرة

اصدر تيار الحكمة، الجمعة، بيانا بشأن محاولة زج اسمه في احداث النجف الاخيرة، فيما جدد دعمه للمظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة.

وقال التيار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تأكيداً لما بينه ويبينه تيار الحكمة الوطني على الدوام من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ورفض جميع اشكال العنف والسلوك غير المنضبط خارج أُطُر الدولة القانونية ومؤسساتها الرسمية، فإننا نستغرب ونستهجن مايحاول البعض طرحه من حرف البوصلة عن اتجاهاتها الحقيقية ومحاولة الزج بإسم هذا التيار في أتون المصادمات والدماء في قصدية مرفوضة تماما".

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واضاف ان "أصحابها يسعون لخلط الأوراق عبر التلميح زورا وبهتاناً بتورط( الحكمة) في احداث مدينة النجف الأشرف الاخيرة، أو انجراره الى مساحة خارج اصوله وبناءاته السياسية المعروفة وأدبياته الراسخة".

وتابع "لقد كنّا ولا نزال داعمين مؤيدين للمظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة الحقَّة على أساس العدل والدستور والآليات الديمقراطية"، لافتا الى ان "الأمانة والمسؤولية الوطنية تقتضيان من الجميع التحلي بالصدق والمروءة والابتعاد عن خلط الأوراق والمواقف، في غمرة الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا الحبيب".