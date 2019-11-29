اخبار العالم

ثلاثة كسور في الانف تنهي مشوار سعد ناطق في 'خليجي 24'

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-11-29 | 21:07

ثلاثة كسور في الانف تنهي مشوار سعد ناطق في

12,099 مشاهدة

أجرى لاعب منتخبنا الوطني سعد ناطق عملية جراحية في مستشفى حمد في العاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء اشتراكه مع لاعب منتخب الإمارات في المباراة التي جرت اليوم بإطار بطولة خليجي 24.
وقال المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس في بيان لاتحاد الكرة، ان "الطبيب المختص اكد وجود ثلاث كسور في انف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب ".

وأضاف ان "الدكتور طلب منح اللاعب راحة قصيرة"، مبينا ان "الجهاز الاداري سيناقش مع المدرب كاتانيتش إمكانية اضافة لاعب جديد وفق اللوائح".


وأشار إلى ان "الدكتور حدد يوم الخميس المقبل موعدا لمعاينة العملية لاتخاذ القرار الأخير باستراحة اللاعب ".

وتواجدت بعثة منتخبنا الوطني في مستشفى حمد برفقة اللاعب سعد ناطق للاطمئنان على حالته، ومن المؤمل ان يخرج بعد ساعات قليلة الى مقر إقامة المنتخب من اجل الراحة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة كسور في الانف تنهي مشوار سعد ناطق في 'خليجي 24' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا