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2019-11-29 | 21:07
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أجرى لاعب منتخبنا الوطني سعد ناطق عملية جراحية في مستشفى حمد في العاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء اشتراكه مع لاعب منتخب الإمارات في المباراة التي جرت اليوم بإطار بطولة خليجي 24.
وأضاف ان "الدكتور طلب منح اللاعب راحة قصيرة"، مبينا ان "الجهاز الاداري سيناقش مع المدرب كاتانيتش إمكانية اضافة لاعب جديد وفق اللوائح".
وأشار إلى ان "الدكتور حدد يوم الخميس المقبل موعدا لمعاينة العملية لاتخاذ القرار الأخير باستراحة اللاعب ".
وتواجدت بعثة منتخبنا الوطني في مستشفى حمد برفقة اللاعب سعد ناطق للاطمئنان على حالته، ومن المؤمل ان يخرج بعد ساعات قليلة الى مقر إقامة المنتخب من اجل الراحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة كسور في الانف تنهي مشوار سعد ناطق في 'خليجي 24' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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