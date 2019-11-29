ثلاثة كسور في الانف تنهي مشوار سعد ناطق في 'خليجي 24'

وقال المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس في بيان لاتحاد الكرة، ان "الطبيب المختص اكد وجود ثلاث كسور في انف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب ".

وأضاف ان "الدكتور طلب منح اللاعب راحة قصيرة"، مبينا ان "الجهاز الاداري سيناقش مع المدرب كاتانيتش إمكانية اضافة لاعب جديد وفق اللوائح".



وأشار إلى ان "الدكتور حدد يوم الخميس المقبل موعدا لمعاينة العملية لاتخاذ القرار الأخير باستراحة اللاعب ".

وتواجدت بعثة منتخبنا الوطني في مستشفى حمد برفقة اللاعب سعد ناطق للاطمئنان على حالته، ومن المؤمل ان يخرج بعد ساعات قليلة الى مقر إقامة المنتخب من اجل الراحة.