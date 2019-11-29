إخلاء محطة مترو أوكسفورد بلندن وجونسون يعقد اجتماعا أمنيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، إخلاء محطة مترو أنفاق أوكسفورد بالعاصمة لندن، جاء ذلك بعد ساعات من حادث الطعن الذي وقع بجسر لندن.



وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بصدد عقد اجتماع أمني طارئ، لبحث تداعيات حادث الطعن عند جسر لندن.

وقتل شخصان في حادث الطعن الذي وقع منذ ساعات قليلة، وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".





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وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/حزيران عام 2017، عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.