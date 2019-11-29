بطلة "صراع العروش" تخطف الأضواء في ختام "القاهرة السينمائي"

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الجمعة، مشاركة الفنانة الأمريكية ناتالي إيمانويل بطلة مسلسل "صراع العروش" (Game Of Thrones).





وخطفت الممثلة الأمريكية أضواء الكاميرات فور ظهورها رفقة الممثل المصري محمد كريم.





وتوافد على السجادة الحمراء في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالعاصمة المصرية القاهرة، العديد من نجوم الفن المصريين والعرب؛ منهم ليلى علوي، وخالد سليم، وأحمد فهمي، وبسمة، ورانيا يوسف، وحنان مطاوع، وشيرين، وإيمان العاصي، وإنجي وجدان، ولقاء الخميسي، ورزان مغربي، وميس حمدان، والمخرجة كاملة أبوذكري، وطارق الإبياري.





وتشهد وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم حفل ختام الدورة الـ41، حيث تشارك في توزيع الجوائز مع محمد حفظي، رئيس المهرجان، ولجان التحكيم.

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وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة DMC المصرية، أبدت ليلى علوي إعجابها الشديد باختيار الأفلام في هذه النسخة من المهرجان، التي انطلقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت علوي (57 عاماً) أنَّ أيام المهرجان كانت مبهجة للغاية، مشيرة إلى أن أكثر ما أسعدها هو الحضور الشبابي الغفير المحب للسينما.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلماً من 63 دولة، من بينها 35 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلماً في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عددا كبيرا من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

والحفل الذي يقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.