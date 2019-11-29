احتجاجات إيران وقتلى العراق.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: بعد إهانة ماكرون.. فرنسا تعتزم استدعاء السفير التركي، وأسوشيتد برس عن احتجاجات إيران: المظاهرات لن تنتهي، وداود أوغلو المنشق عن أردوغان يشكل حزبه الجديد خلال أسابيع، وسياسيون ألمان: حظر "حزب الله" تأخر.. وبلادنا ليست واحة للإرهابيين، و"العين الإخبارية" تنشر تفاصيل قانون تفكيك "الإخوان" بالسودان.

كما تتابعون في السياسة أيضا: صحف غربية: رئيس وزراء العراق يعلن عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب، و أحداث "ذي قار" نقطة تحول في الاحتجاجات العراقية، والجيش الليبي يسيطر على محور الهيرة الاستراتيجي جنوب طرابلس، وعباس يدعو دول العالم للاعتراف بفلسطين وينتقد سياسات واشنطن، و 408 قتلى بالموجة الثانية من احتجاجات العراق خلال شهرين.

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وفي الاقتصاد تطالعون: تركيا في الإعلام.. بين هبوط الليرة والديون يتبخر اقتصاد تركيا، ورويترز: تراجع إنتاج نفط أوبك في نوفمبر إلى 6.29 مليون برميل يوميا، و 166 مليار ريال حصيلة اكتتاب أرامكو السعودية خلال 12 يوما، والذهب يتجه لأسوأ شهر والبلاديوم يكسر الأرقام القياسية، و 1.2 مليار دولار إنفاق متسوقي أمريكا عشية "البلاد فرايدي".

وإلى الملاعب تجدون: 5 مباريات تسببت في إقالة إيمري من أرسنال.

وفي الفن تقرأون: شادية "دلوعة السينما".. عامان على رحيل فتاة أحلام الملايين.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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