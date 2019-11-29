السعودية تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة جسر لندن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن استنكارها عملية الطعن التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن وأسفرت عن مقتل اثنين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزارة جددت تأكيدها رفض المملكة وشجبها للإرهاب بكل أشكاله وصوره، أياً كان مصدره وأهدافه.

كما عبرت عن تضامن السعودية مع المملكة المتحدة ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها، معبرة عن تمنيات الرياض للجرحى بالشفاء العاجل.

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وقتل الجمعة اثنان في حادث الطعن بمنطقة جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية.

وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

وأضاف جونسون أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي جرى فوق جسر لندن، وقال: "نجحنا في احتواء الحادث الإرهابي وسنعقد مشاورات قريبا، لبحث تداعيات الهجوم".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/حزيران عام 2017، عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.