إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي الهولندية

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العين الإخباريةالجمعة 2019/11/29 11:35 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة الهولندية في موقع الحادث
قالت الشرطة الهولندية، الجمعة، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي.
وذكرت شرطة المدينة، في بيان، أن أجهزة الطوارئ موجودة بالمكان، وجارٍ التعامل مع الحادث، وكشف ملابساته.
وطوقت الشرطة منطقة في شارع تجاري رئيسي قرب الوسط التاريخي للمدينة.
وقالت شرطة لاهاي في بيان إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما ووصفته مستخدمة مصطلحا هولنديا كثيرا ما يقصد به الناس من أصل شمال أفريقي.
وأضافت أنه يضع وشاحا ويرتدي معطفا أسود اللون.
جاء الحادث عقب ساعات من واقعة طعن في قلب العاصمة البريطانية، قتل على إثرها اثنان بمنطقة جسر لندن.
وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".
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