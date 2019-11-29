ملك البحرين يهنئ العاهل السعودي بالذكرى الخامسة للبيعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتهنئة مماثلة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحتفل السعوديون السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019م بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقد بُويع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكا للسعودية في 23 يناير/كانون الثاني 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، إثر تعيينه في 18 يونيو/حزيران 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع.

وشهدت المملكة العربية السعودية المزيد من المنجزات والقفزات على مختلف المستويات توازت مع النشاط المتفاعل من خادم الحرمين الشريفين.