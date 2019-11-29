غناء التيندي.. فلكلور الطوارق في الجنوب الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطلق على هذا الفن "غناء التيندي" ويتميز به "الطوارق"، أحد المكونات الاجتماعية في جنوب ليبيا، ونستعرض في هذا التقرير غناء المرأة التارقية ولباسها ونتعرف على ارتباطها بهذا الغناء.

هذا النوع من الغناء يعتمد على نوعين من الطبول، وهو غناء متواصل تحفظه المغنيات بشكل منتظم.

وتدور معانيه عادة حول فراق الأحبة والصحراء وأماني اللقاء بالأهل بعد طول المشقة، وفي الغناء التارقي يشارك الجميع في الترديد والرقص والتصفيق.