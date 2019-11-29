فان دام وشيري عادل.. صورة تشعل مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الممثلة المصرية شيري عادل صورة تجمعها بالفنان العالمي فان دام، عبر حسابها على "أنستقرام".



ولم توضِّح شيري (31 عاماً) مناسبة أو مكان الصورة التي التقطتها رفقة فان دام (59 عاماً)، ما أثار حيرة المتابعين.

وتساءل عدد كبير من متابعي الممثلة المصرية عن المكان الذي جمعها بالنجم البلجيكي، فيما أعربوا في الوقت نفسه عن إعجابهم بالصورة.

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وكانت شيري عادل قد عادت إلى الظهور بعد عامين من الغياب في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في سبتمبر/أيلول.

آخر أعمال شيري الفنية كان مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وقدَّمت خلاله حكاية بعنوان "نظرة فابتسامة".



