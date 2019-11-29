القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الممثلة المصرية شيري عادل صورة تجمعها بالفنان العالمي فان دام، عبر حسابها على "أنستقرام".
ولم توضِّح شيري (31 عاماً) مناسبة أو مكان الصورة التي التقطتها رفقة فان دام (59 عاماً)، ما أثار حيرة المتابعين.
وتساءل عدد كبير من متابعي الممثلة المصرية عن المكان الذي جمعها بالنجم البلجيكي، فيما أعربوا في الوقت نفسه عن إعجابهم بالصورة.
وكانت شيري عادل قد عادت إلى الظهور بعد عامين من الغياب في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في سبتمبر/أيلول.
آخر أعمال شيري الفنية كان مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وقدَّمت خلاله حكاية بعنوان "نظرة فابتسامة".
كانت هذه تفاصيل خبر فان دام وشيري عادل.. صورة تشعل مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.