شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن هروب رئيس الحكومة العراقية إلي إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أفاد مصدر نيابي عراقي، اليوم الجمعة، عن مغادرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حديثاً إلى العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وذكر المصدر، أن رئيس الوزراء المستقيل حديثاً عادل عبد المهدي غادر على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإيرانية طهران. ويذكر أن عبد المهدي أعلن في بيان عصر اليوم، أنه سيقدم استقالته إلى مجلس النواب العراقي.

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