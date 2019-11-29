الصراف: الدولة اللبنانية سوف تستورد كمية كافية من النفط والمحروقات والبنزين

أكد وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ أنه " على ​الدولة اللبنانية​ ان تؤمن السلع الاساسية للموطنين والسلع الاساسية هي أولا ​المياه​، ثانيا ​الطاقة​، ثالثا المواد الغذائية ورابعا مواد ​البناء​ ولكن بعد الحرب تنازلت الجولة عن حقها وواجباتها في تأمين المواد ​النفط​ية وبدأ احتكار هذا القطاع الامر الذي يهدد الامن القومي".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الصراف إلى ان "الدولة اللبنانية سوف تستورد كمية كافية من النفط و​المحروقات​ و​البنزين​ لتؤمن السلعة للمواطن ولكن لا تريد كسر ​القطاع الخاص​"، مشيراً إلى ان "لا يمكن أن نكون رهائن لناس متفقين على ظهرنا وهذا ما يسمى بالاحتكار ولكن هذا ليس الاحتكارالوحيد بل هناك احتكارا للنفايات والنفط وغيرها".