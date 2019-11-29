الصراف: الدولة اللبنانية سوف تستورد كمية كافية من النفط والمحروقات والبنزين

أكد وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف أنه " على الدولة اللبنانية ان تؤمن السلع الاساسية للموطنين والسلع الاساسية هي أولا المياه، ثانيا الطاقة، ثالثا المواد الغذائية ورابعا مواد البناء ولكن بعد الحرب تنازلت الجولة عن حقها وواجباتها في تأمين المواد النفطية وبدأ احتكار هذا القطاع الامر الذي يهدد الامن القومي".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الصراف إلى ان "الدولة اللبنانية سوف تستورد كمية كافية من النفط والمحروقات والبنزين لتؤمن السلعة للمواطن ولكن لا تريد كسر القطاع الخاص"، مشيراً إلى ان "لا يمكن أن نكون رهائن لناس متفقين على ظهرنا وهذا ما يسمى بالاحتكار ولكن هذا ليس الاحتكارالوحيد بل هناك احتكارا للنفايات والنفط وغيرها".
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