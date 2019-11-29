الموسوي: يجب التصرف بحماوة والتفكير برأي بارد

أكّد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في حديث تلزيوني، أن "البعض يرى أننا في قلب الانهيار فيما البعض الآخر يرى أنه لا يزال هناك فرصة لإنقاذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية"، مشددًا على "أننا بحاجة ماسة الى حكومة إنقاذ تعالج ​الأزمة​ الراهنة".

ولفت موسوي الى "أننا قد رأينا السيناريوهات بحرق أوراق الأسماء المحتملة لترؤس ​الحكومة​ الجديدة كما أن ​قطع الطرقات​ من بين هذه السيناريوهات"، معتبرًا أنه "يجب التصرف بحماوة والتفكير برأي بارد".

واعتبر أنه "يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم لكن يجب أن يتحمل المسؤولية بشكل أكبر من ترأس الحكومة خلال الفترة الماضية"، موضحًا أنه "من باب الحرص على البلد وأهله كان جوّنا أن يستلم ​سعد الحريري​ الحكومة المقبلة أو أن يترأسها شخص يختاره الحريري وما زلنا على موقفنا".

ونوّه الموسوي بأن "الموقف ليس سهلًا على أحد ولا على البلد ولا على المواطن".

