قائد الجيش استقبل وفدا من عائلة أبو فخر

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، وفدا من عائلة علاء أبو فخر، وقد شكر الوفد العماد عون على مواساة العائلة بمصابها الأليم، والاهتمام الاستثنائي الذي أبداه قائد الجيش في متابعة القضية.

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