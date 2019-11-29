أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" بعد اجتماع ​بعبدا​ المالي إلى أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اقترح خلال الاجتماع حلولا للمعالجة وهي غير مرتبطة بالودائع أو المس بها، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على توسيع آلية العمل التي تم التوصل إليها بين مصرف ​لبنان​ و​المصارف​ لتصبح أكثر شمولية وتوازنا بين الزبائن لبنان وخارج لبنان والاستعداد لضخ السيولة اذا اقتضى الأمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الرئيس عون اقترح خلال الاجتماع المالي حلولا غير مرتبطة بالودائع أو المس بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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