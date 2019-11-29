نفى المكتب الاعلامي لوزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ "ما يتم التداول عبر بعض ​المواقع الالكترونية​ انها تقوم باتصالات مع الجانب السوري من اجل استيراد مادة ​البنزين​ وأنها ستزور ​سوريا​ مع وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​"، مؤكدا "انها ليست الا محاولات رخيصة ومشبوهة للضغط على ما تقوم به بستاني لناحية استيراد الدولة لمادة البنزين وفق مناقصة شفافة، ما يصبّ في مصلحة المواطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي للبستاني نفى ما يتم تداوله عن إتصالات تقوم بها لاستيراد البنزين من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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