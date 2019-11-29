علمت "​الخليج 365​" أن وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​، عقدت اجتماعا استثنائيا مع نقابة اصحاب ​المحروقات​ للتداول في الاضراب وايجاد حلول.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بستاني عرضت مع نقابة أصحاب المحروقات حلولا لإضرابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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