محطات الأيتام: سنفتح أبوابنا أمام المواطنين إلى حين نفاذ المخزون

أعلنت محطات الأيتام في بيان أنه "بعد أن لمست معاناة أهلها في ربوع الوطن والنقص الحاصل في تأمين ​المحروقات​، لن تقف مكتوفة اليدين موقف المتفرج أمامهم وهي التي حملت همومهم في كل الظروف، على الرغم من الخسارة التي لحقت وستلحق بها جراء دفع جزء من ثمن المحروقات للشركات ب​الدولار​ في حين أنها تبيعها ب​الليرة اللبنانية​. وعليه، فإنها اجتمعت مجددًا مع نقابة أصحاب المحطات وأبلغتها بقرارها إعادة فتح المحطات ابتداء من الليلة لتكون بخدمة أهلها مستمرة بالبيع حتى نفاذ المخزون من خزاناتها متحملة الخسارة الحاصلة نتيجة ذلك".

ولفتت الى أنه "تم التواصل وزيرة ​الطاقة​ في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، التي أبدت تجاوبها معنا ووعدتنا، مشكورة، بأنها ستتابع رفع الخسارة عن أصحاب المحطات وتوزيعها على الشركات، وهي لن تتركنا وحدنا في هذا المجال وستقوم بالتواصل معنا ساعة بساعة. إن محطات الأيتام، إذ تشكر الوزيرة على هذه المواكبة الشفافة وعلى الثقة التي تكنها لنا، تعلم أهلها على امتداد الوطن بأن محطات الأيتام ستكون مفتوحة أمامهم ابتداء من ​الساعة​ العاشرة ليلًا للتزود بما يحتاجون من المحروقات إلى حين نفاذ المخزون لديها".