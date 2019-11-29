أبو شقرا: متفائل بالتوصل هذه الليلة الى حل لمشكلة قطاع المحروقات بعد الاتصالات التي تمت مع وزارة الطاقة والمعنيين

أكد ممثل شركات موزعي ​المحروقات​ في لبنان فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني "إنني متفائل بالتوصل هذه الليلة الى حل لمشكلة قطاع المحروقات بعد ​الاتصالات​ التي تمت مع ​وزارة الطاقة​ والمعنيين".

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