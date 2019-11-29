أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنّ "ولي عهد بريطانيا الامير ولیام سيبدأ بزيارة رسميّة إلى الكويت، بعد غد الأحد، حيث سيلتقي عددًا من كبار المسؤولین ضمن جولة تشمل أیضًا سلطنة عمان".
ولفتت إلى أنّ "الزيارة تعكس العلاقات التاریخیّة بین بریطانیا والكویت، لأنّها تعتبر مؤشّرًا إلى عمق ومتانة العلاقات بین البلدین الصدیقین". وركّزت على أنّ "تاریخ العلاقات بین الكویت وبریطانیا يمتدّ إلى نحو 200 عام، وتتّسم بالمتانة والرسوخ وتشھد تطوّرًا عامًا بعد آخر في جمیع المجالات مع حرص البلدین على تعزیزھا باستمرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير وليام يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت بعد غد الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.