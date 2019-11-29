الأمير وليام يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت بعد غد الأحد

أعلنت وكالة الأنباء ​الكويت​ية "كونا" أنّ "ولي عهد ​بريطانيا​ الامير ولیام سيبدأ بزيارة رسميّة إلى الكويت، بعد غد الأحد، حيث سيلتقي عددًا من كبار المسؤولین ضمن جولة تشمل أیضًا ​سلطنة عمان​".

ولفتت إلى أنّ "الزيارة تعكس العلاقات التاریخیّة بین بریطانیا والكویت، لأنّها تعتبر مؤشّرًا إلى عمق ومتانة العلاقات بین البلدین الصدیقین". وركّزت على أنّ "تاریخ العلاقات بین الكویت وبریطانیا يمتدّ إلى نحو 200 عام، وتتّسم بالمتانة والرسوخ وتشھد تطوّرًا عامًا بعد آخر في جمیع المجالات مع حرص البلدین على تعزیزھا باستمرار".