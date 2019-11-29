غوتيريس: الاعتقاد بإمكانية احتواء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وهم خطير

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، من "تدهور الوضع على صعيد تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، داعياً إلى "إحياء مبدأ حل الدولتين"، مشيراً إلى أن "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يشكل "واحدا من أكثر التحديات استعصاء على الحل التي تواجه ​المجتمع الدولي​".

ولفت إلى أنه "للأسف، لم تحدث خلال ​السنة​ الماضية أي تطورات إيجابية، وما فتئ الوضع على أرض الواقع يتدهور"، مشيرا إلى أن "تكثيف المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل الفلسطينية واستشراء المعاناة في غزة هي أمور يجب أن تتوقف. فإنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها ​القدس الشرقية​، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار ​مجلس الأمن​ 2334".

وحذر من أن "هذه الأعمال تنذر ب​القضاء​ على جدوى إنشاء دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصلة بهذا الأمر"، مشيراً إلى أن "إطلاق ​الصواريخ​ و​قذائف​ الهاون عشوائيا باتجاه السكان المدنيين الإسرائيليين يجب أن يتوقف".