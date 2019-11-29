مصدر لروسيا اليوم: الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يقدم استقالته

أفاد مصدر لقناة "​روسيا اليوم​" بان "الأمين العام لمجلس الوزراء ​العراق​ي حميد الغزي، قدم استقالته"، موضحاً أن "استقالة الغزي جاءت بعد ساعات على إعلان رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​، عزمه إرسال طلب استقالته إلى ​مجلس النواب​".

جدير بالذكر أن ​مجلس القضاء الأعلى​ في العراق، أعلن اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق بأحداث القتل التي طالت المتظاهرين في مدينة ​الناصرية​، مركز محافظة ذي قار، خلال اليومين الماضيين.

وشهدت مدينة الناصرية وأنحاء أخرى من محافظة ذي قار صدامات بين ​المحتجين​ ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.