مصدر لروسيا اليوم: الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يقدم استقالته

أفاد مصدر لقناة "روسيا اليوم" بان "الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، قدم استقالته"، موضحاً أن "استقالة الغزي جاءت بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، عزمه إرسال طلب استقالته إلى مجلس النواب".
جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق بأحداث القتل التي طالت المتظاهرين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، خلال اليومين الماضيين.
وشهدت مدينة الناصرية وأنحاء أخرى من محافظة ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.
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